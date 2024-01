【KTSF】

舊金山(三藩市)國際機場原定週二開始關閉其中一條跑道,28L跑道,以進行滑行道改善工程,機場週二表示,由於早前下雨的關係,影響工程準備工作,因此將押後至本週四才開始關閉跑道。

舊金山國際機場預計,重開日期不變,將於7月1日或之前重開。

受工程影響,所有降落的航班都會使用28R跑道,機場估計由工程開始至4月,大約3分之1的旅客可能會遇到30至60分鐘的延誤。

