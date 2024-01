【台灣新聞】台灣總統大選 民進黨賴清德550萬票獲勝

【有線新聞】

台灣大選,民進黨賴清德和蕭美琴以得票超過550萬勝出,國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲分別承認落敗。

民進黨賴清德、蕭美琴約8時35分現身集會,兩人站在台上向支持者致謝。

賴清德說:「我要感謝兩位對手所展現的民主風度,我剛剛也分別接受了他們恭賀的電話。未來的施政,各黨派有共識的議題我們優先處理,還沒有共識也沒有急迫性的,讓我們擱置爭議、持續溝通。」賴清德說維持台海的和平穩定是他的重要使命。根據官方公布,賴清德得票率剛逾40%,至於上屆蔡英文得票率是57.13%。

國民黨的侯友宜晚上近8時率先承認落敗,他說尊重台灣民眾的選擇,向支持者表示歉意。

侯友宜說:「非常遺憾的未能完成政黨輪替,我讓大家失望了。我要在這裡深深的表達,我十萬分的歉意。抱歉,對不起大家。」

三人中得票最少的是民眾黨的柯文哲,他亦在8時左右承認落敗,但認為民眾黨已踏出成功一步,相信4年後會有更多人投票給民眾黨。

柯文哲說:「至少我們已經成功的向世界證明,在台灣不是只有藍綠而已,而且我們向世界證明民主始終是台灣最重要的資產。」

今屆選舉選民人數超過1,954萬,以年齡層來劃分,40至49歲的選民比例佔最多,接近20%。另外,今屆選民中有超過102萬人屬於「首投族」,被視為關鍵。

