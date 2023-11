【台灣新聞】史丹佛學者祁凱立認為“藍白合”還有談判空間（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

台灣2024總統大選倒數54天,“藍白和”原定在週末敲定,現在似乎又宣告破局,史丹佛學者祁凱立認為“藍白合”還有談判空間,也是藍白兩黨要勝選的最大可能組合。

胡佛智庫學者祁凱立說:「我認為在野黨共推一組候選人,確實會很有競爭力,如果他們真的聯手的話我會給他們均勻的獲勝機率,如果他們不合作,我認為他們雙敗的可能性很高。」

專研亞太事務以及台灣政治的史丹福大學胡佛智庫《台灣在印太地區計劃》主任,Kharis Templeman祁凱立教授,分析國民黨以及台灣民眾黨,共推總統參選人的勝算,認為以選戰策略的觀點來看,兩黨陣營還是有機會在11/24登記參選前一刻,達成某種妥協。

祁凱立說:「兩黨還是有很大的談判空間,如果柯文哲如他所說是科學、理性、和務實的,那麼所有跡象都表明應該在有籌碼跟國民黨談判的情況下達成某種協議,所以我並不會打消(兩黨)聯合的可能性,即使在這麼晚的時刻。」

祁凱立認為,不管是藍白共推參選人,或甚至是柯文哲退選全力為民眾黨立委選戰輔選,都是未來幾天內有可能發生的事。

而眼看“藍白和”變“藍白拖”,對手陣營的民進黨總統參選人賴清德並沒有因此慢下步調,賴清德今天正式提名,台灣駐美代表蕭美琴為副手搭檔。

祁凱立說:「(蕭)可以補足一些賴清德的缺點,我認為她確實增加了華府的信心,對於一個賴清德政府的想像。」

祁凱立點出蕭美琴較年輕、受西方教育,擅長與國際溝通、又是女性,認為賴蕭配是個很具有說服力的選戰策略,但反而對蕭美琴本人以及台美關係,就有一點吃虧。

祁凱立說:「她在華盛頓很受尊敬,她在那裡建立了許多人脈,享有很高的聲譽,因此她在未來幾個月返台擔任副總統候選人,對台灣在華府的影響力來說有點損失。」

雖然如此,祁凱立認為美方對於台灣總統大選中,有哪些人角逐又或是哪些陣營將合併都沒有立場,只希望看到自由公平的民主選舉。

美國政府也做好準備,與任何一組參選人在當選後合作。

