【全國新聞】國會參眾兩院初步達成新一年度撥款協議

國會參眾兩院的領袖宣布,原則上初步達成新一年度的撥款協議,希望走出這第一步,以避免本月稍後出現聯邦局部停擺。

國會議員本星期復會就要面對處理新一年度的聯邦撥款問題,因為之前通過的臨時撥款法案,在12天後就會分階段到期。

雖然國會兩黨領袖在週末達成初步的聯邦撥款協議,但如果要避免聯邦停擺,仍有許多工作要做。

在週末,參議院多數黨領袖舒默與眾議院議長約翰遜,同意達成一個新財政年度總值近1.6萬億元的聯邦開支法案,當中包括建議軍事國防撥款8,860億元,升幅大約3%,非國防的撥款預算大約是7千億元,比本財政年度的撥款削減不足1%。

總統拜登形容,兩黨今次達成的協議,是更進一步接近避免政府停擺,不過專家指出,由於眾議長約翰遜擔當的職務仍然很新,因此仍然面對挑戰。

喬治華盛頓大學立法事務主任Casey Burgat說:「他面對麥卡錫同樣的挑戰,並要面對一個歷來最小的多數黨,不可能在議員倒戈而能通過立法。」

尤其是曾經成功推動罷免,前眾議長麥卡錫的極右強硬派的眾議院自由黨團就指,這份撥款協議「完全失敗」,他們要求進一步大幅度削減開支,特別是有份談判的眾議員,今年面臨改選,所以要爭取拿到成績。

Burgat說:「每個議席都要改選,他們總是留意什麼對自己選情有利,甚麽對黨的選情有利。」

