【全國新聞】拜登到南卡羅萊納州為爭取連任拉票

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登在2020年大選時贏得南卡羅萊納州的民主黨初選,拜登週一重返南卡州,希望南卡州的選民,特別是非洲裔選民,在2月3日的民主黨初選中再次投他一票。

距離總統大選只有不足十個月時間,拜登加緊他的連任競選造勢活動,他週一前往南卡羅萊納州,試圖拉攏非洲裔選民繼續支持他。

拜登週一特意前往在2015年發生槍擊案的Mother Emanuel教堂,當時一名白人至上主義者開槍,導致9名非洲裔信徒死亡。

拜登回憶當年他做副總統時,在他的兒子Beau Biden逝世後幾天,曾經探訪當地社區,以示哀悼。

近期的民意調查顯示,拜登的支持度似乎回軟,因此他得到南卡州聯邦眾議員Jim Clyburn的支持,Clyburn也是拜登2024競選陣營的副主席。

拜登週一不忘再次抨擊共和黨對手特朗普在1月6日國會大樓衝擊事件中煽動叛亂,拜登說,特朗普要學懂,輸了時要退讓,他說特朗普是輸家。

拜登說:「輸家要學會退讓當他們輸了時,他(特朗普)是輸家。」

