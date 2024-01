【灣區新聞】列車脫軌事故後Orinda捷運站重新開放

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)表示,週一有列車在東灣Orinda站和Lafayette站之間脫軌並起火,導致這兩個站停運,但週二工作人員已經修復好這段路段,由Rockridge到Walnut Creek的捷運服務已經恢復正常。

自BART列車在東灣Orinda站和Lafayette站之間發生脫軌事故後,工作人員連夜進行清理工作,並且將列車拖走,以便讓黃線捷運服務,在週二凌晨5點前恢復正常。

週二Orinda BART站已經重新開放,但BART表示,仍在調查列車脫軌的原因。

初步調查顯示,脫軌事故的起因是軌道連接點出了問題,因此其中一輛卡車脫軌,並且著火。

捷運發言人說,由於信號問題,營運控制中心無法用電腦調整路線,因此指示列車司機在軌道連接處手動調整路線。

司機根據指示,手動移動軌道連接點,隨後再回到列車上,但開車後列車發生脫軌事故,目前具體情況仍在調查中。

而週一要送院治療的9名乘客,傷勢並沒大礙。

由於新年假期剛過,因此BART的乘客流量沒平時那麼多,所以沒有太多乘客受到影響。

