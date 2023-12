【KTSF 毛皓延報導】

週四早上有人進入南舊金山(南三藩市)和Daly City捷運站之間的路軌範圍,導致列車服務嚴重受阻,當局拘留那名闖入捷運禁區的人。

捷運BART表示,週四清晨約5點,警方收到報告指,有一個人闖入南舊金山和Daly City捷運站之間的路軌禁區。

警員在禁區搜索期間,兩個車站間的多架列車服務受阻,SamTrans巴士一度需要提供來往Daly City、Colma和南舊金山捷運站之間的服務。

當局最終找到該名擅闖禁區的人,並將他拘留,列車服務亦恢復正常。

