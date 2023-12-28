【灣區新聞】PG&E表示已做好準備應對停電

【KTSF 尹晉豪報導】

在冬季風暴即將來臨之前，太平洋煤電（PG&E）表示，已經做好準備，應對可能出現的停電，也呼籲市民做好準備。

灣區週三各地下雨，部分地區已出現淹水，北灣San Rafael公路出口出現嚴重積水，影響車輛通行。

但風勢尚未出現預測的強烈，PG&E表示，已經為風暴可能帶來的災情做好準備。

PG&E北海岸區副總裁Dave Canny說：「我們在電廠安置設備桿、變壓器和其他設備，還安排工作人員、資源應對故障，這些人員通常是單身男女，他們應對停電並確定原因是什麼，在安全情況下恢復供電，有時需要一組人員來修理停電，在這種情況下，我們有備用人員，部署在整個服務區和北海岸，這些工作人員會應對停電，例如更換在暴風雨受損的電線桿。」

PG&E也呼籲市民為可能發生的停電做好準備。

Canny說：「幾個關鍵的安全提示，在暴風雨期間或任何時候，重要的是遠離任何掉落的電線，要假設電線是帶電的，讓您自己和所有人，包括孩子和寵物遠離它，撥打911，然後撥打PG＆E 743-5000，我們也鼓勵客戶替電器充電，遇到停電請關閉任何電器，或在重啟電源之前拔掉插頭，最後在暴風雨中清理時，我們鼓勵顧客撥打811，如果他們要挖地的話，這是我們向客戶提供的免費服務，確保在清理或挖掘過程中，不會接觸天然氣管道或其他設備。」

另外，週三早上，舊金山跟Pacifica有部份住戶一度停電，現在大部份已經恢復供電，但PG&E表示仍在調查原因。

PG&E會及時在網上公布停電的地區和恢復供電的時間，民眾可以上網查詢：http://www.pge.com/outage。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。