【灣區新聞】PG&E表示已做好準備應對停電

【KTSF 尹晉豪報導】

在冬季風暴即將來臨之前,太平洋煤電(PG&E)表示,已經做好準備,應對可能出現的停電,也呼籲市民做好準備。

灣區週三各地下雨,部分地區已出現淹水,北灣San Rafael公路出口出現嚴重積水,影響車輛通行。

但風勢尚未出現預測的強烈,PG&E表示,已經為風暴可能帶來的災情做好準備。

PG&E北海岸區副總裁Dave Canny說:「我們在電廠安置設備桿、變壓器和其他設備,還安排工作人員、資源應對故障,這些人員通常是單身男女,他們應對停電並確定原因是什麼,在安全情況下恢復供電,有時需要一組人員來修理停電,在這種情況下,我們有備用人員,部署在整個服務區和北海岸,這些工作人員會應對停電,例如更換在暴風雨受損的電線桿。」

PG&E也呼籲市民為可能發生的停電做好準備。

Canny說:「幾個關鍵的安全提示,在暴風雨期間或任何時候,重要的是遠離任何掉落的電線,要假設電線是帶電的,讓您自己和所有人,包括孩子和寵物遠離它,撥打911,然後撥打PG&E 743-5000,我們也鼓勵客戶替電器充電,遇到停電請關閉任何電器,或在重啟電源之前拔掉插頭,最後在暴風雨中清理時,我們鼓勵顧客撥打811,如果他們要挖地的話,這是我們向客戶提供的免費服務,確保在清理或挖掘過程中,不會接觸天然氣管道或其他設備。」

另外,週三早上,舊金山跟Pacifica有部份住戶一度停電,現在大部份已經恢復供電,但PG&E表示仍在調查原因。

PG&E會及時在網上公布停電的地區和恢復供電的時間,民眾可以上網查詢:http://www.pge.com/outage。

