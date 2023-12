【KTSF】

東灣San Ramon兩名警員,在檢查完一輛懷疑載有芬太尼的汽車後不適送院。

事發在週三早上11時左右,有市民報案指,位於San Ramon Valley Blvd 2505號的Safeway超市停車場,一架汽車內有人昏迷,兩名警員到達時,搜查涉事汽車,發現車上有懷疑芬太尼和一支手槍,並拘捕兩名分別19歲的男子和一名27歲的女子。

警方表示,兩名警員因接觸過毒品感到不適送院,情況穩定,當局一度封鎖涉事的Safeway停車場,以對汽車進行消毒,停車場在下午約2時半重新開放。

