【娛樂新聞】零偶包投入遊戲與Puzzle歡度佳節 P1X3L盡訴心底話 展現真友誼

P1X3L在《Yahoo Lunch K XLive》中大唱他們的團歌及個人單曲，包括〈BOMB〉、〈This Is How We Roll〉、〈Braceless〉，Marco的〈海島與少年〉和Phoebus的〈孤獨先生〉，他們另外還有翻唱洪嘉豪的〈及時行樂〉，為樂迷帶來驚喜。唱歌之外，P1X3L三子亦有邀請Puzzle一同玩遊戲，鬥影近期大熱的合照Pose，雖然各個動作未有難到他們，但Puzzle為了要為自己謀福利儲Sticker，P1X3L最終都被評為輸了，要做樣衰表情；不過向來沒有偶包的三人，都盡情投入其中，擺出超乎想像的表情，笑爆全場。而適逢聖誕、新年將至，不少Puzzle都應節以Party Look出席，P1X3L亦從中揀選最佳衣著者合影留念。

P1X3L亦有分享他們工作上的點滴，拍過不少綜藝的Marco，坦言在非洲拍攝《無制限探險隊》的經歷最為難忘，他說：「地理環境已經係好難忘，同埋要去40日，出發前要打九支疫苗， 去到又要驚蚊叮蟲咬，一切都好難忘。」不過被問到可會再次到非洲拍攝，Marco即道：「唔好喇！因為真係好攰，留喺香港舒舒服服好過。」雖然George及Phoebus都表示不會羨慕這樣艱辛的拍攝工作，但Marco倒十分希望能見到兩位好兄弟能在鏡頭面前大嘔特嘔，屆時他們若未能嘔出，Marco能嘔在他們身上也是一件樂事。

至於在電視劇《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》中與盧鎮業（小野）拍攝男男咀戲的Phoebus，他透露真實感覺，道：「係驚嘅，因為未拍過錫戲，同埋冇諗過熒幕初吻係同男仔，不過最主要係驚自己做得唔好，但發現投入咗落去拍，就覺得其實同女仔錫嘅感覺係一樣。」Marco聽到Phoebus的分享，直言：「我對Phoebus只有敬佩之心。」George就一直留心聆聽，望實Phoebus，結果與對方對視時，竟露出一臉含情脈脈的模樣，Puzzle見狀即大叫「咀佢」，叫聲此起彼落，場面搞笑。

除此之外，George亦透露將成為明年的新人推出單曲，作為最後單飛的新人師弟，Phoebus以大師兄的身份訓勉道：「外表都冇乜嘢意見可以俾到，總之早啲休息飲多啲水。」二師兄Marco則以一貫搞笑的話語提點George，說：「得閒請我食飯！」雖然看似有點無厘頭，但三兄弟的情誼，實情是一切盡在不言中。

而在節目尾聲，P1X3L都感性地分享了對Puzzle的心底話，Marco道：「生活上可能要諗好多嘢，點都有負面情緒，但見到你哋就會開心返，希望愈來愈多日子可以帶更多好嘢俾你哋同埋可以多啲見面。」George亦說：「多謝今日過嚟支持我哋，亦要多謝你哋會令我哋三個會審視自己嘅作品，因為如果要得到你哋嘅支持，就先要做好自己本份。我而家做作品，都會諗點樣可以令大家容易啲睇到我哋嘅進步，而唔係只係用把口講出嚟。希望下一年我哋三個會先做好演唱會。」Phoebus則表示：「呢一年對我哋嚟講係幾特別，無論工作、生活，都有啲轉變，好慶幸有Puzzle同Bus喺我身邊支持我，有時覺得唔夠多動力，就會喺Online同大家玩，然後就會感受到有大家，我就要更加努力。希望我哋P1X3L同自己作品可以令到你哋覺得自豪。」