【加州新聞】加州元旦日將實施多項新法 包括提高最低工資（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

距離2024年只剩下幾天,加州新一年有不少新法例實施,包括提高最低工資、增加有薪病假,及收緊槍械管制條例等。

勞工法例方面,1月1日起,加州的最低工資會從每小時15.5提升至16元,而一些在全國擁有60間或更多的連鎖快餐店,加州員工的最低時薪在4月開始會增加至20元。

加州醫護人員的最低時薪,從6月開始亦會分階段提升至25元。

以1萬人或更多全職員工的醫療機構為例,2024年的最低時薪會升至23元,25年升至24元,26年升至25元。

而從1月1日開始,加州僱主每年必須向員工提供每年5天或40小時的有薪病假,比目前每年3天或24小時有所增加。

州長紐森形容,請兩天的無薪病假,幾乎等同買一個月菜要用的錢,增加有薪病假非常重要。

另一方面,僱主明年起將會被禁止詢問求職者是否有吸食大麻的歷史,亦不准僱主針對僱員在工餘時間使用大麻,而對他們作出解僱或歧視行為。

歷經年初半月灣和Monterey Park槍擊案後,新的槍械管制法案亦會在1月實施,在SB2法案下,當局將暗中攜帶槍械(CCW)牌照的最低年齡從18歲提升至21歲,限制在學校等的敏感地點暗中攜槍。

明年7月1日開始,加州會在現時聯邦向槍械彈藥收取的10%或11%的銷售稅上,再加徵11%的州銷售稅,加州是全國第一個州對槍械彈藥徵收州銷售稅。

