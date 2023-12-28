【加州新聞】加州元旦日將實施多項新法 包括提高最低工資（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

距離2024年只剩下幾天，加州新一年有不少新法例實施，包括提高最低工資、增加有薪病假，及收緊槍械管制條例等。

勞工法例方面，1月1日起，加州的最低工資會從每小時15.5提升至16元，而一些在全國擁有60間或更多的連鎖快餐店，加州員工的最低時薪在4月開始會增加至20元。

加州醫護人員的最低時薪，從6月開始亦會分階段提升至25元。

以1萬人或更多全職員工的醫療機構為例，2024年的最低時薪會升至23元，25年升至24元，26年升至25元。

而從1月1日開始，加州僱主每年必須向員工提供每年5天或40小時的有薪病假，比目前每年3天或24小時有所增加。

州長紐森形容，請兩天的無薪病假，幾乎等同買一個月菜要用的錢，增加有薪病假非常重要。

另一方面，僱主明年起將會被禁止詢問求職者是否有吸食大麻的歷史，亦不准僱主針對僱員在工餘時間使用大麻，而對他們作出解僱或歧視行為。

歷經年初半月灣和Monterey Park槍擊案後，新的槍械管制法案亦會在1月實施，在SB2法案下，當局將暗中攜帶槍械（CCW）牌照的最低年齡從18歲提升至21歲，限制在學校等的敏感地點暗中攜槍。

明年7月1日開始，加州會在現時聯邦向槍械彈藥收取的10%或11%的銷售稅上，再加徵11%的州銷售稅，加州是全國第一個州對槍械彈藥徵收州銷售稅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。