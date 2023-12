【KTSF】

舊金山(三藩市)肖化區週二發生交通事故,肇事司機不顧而去,一名70歲的亞裔老翁受傷,有生命危險。

事發在週二早上約6點34分,警方接報指,在Bayshore Blvd夾Silver Ave,一名成年男子倒臥馬路上,警員到場發現傷者受重傷,有生命危險,送院搶救。

根據警方調查,該名70歲的亞裔老翁被車撞倒,肇事司機不顧而去。

警方指,目前未有人被捕,如市民有任何訊息,可致電(415) 575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。