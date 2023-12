【KTSF】

加州公路巡警(CHP)表示,一名女子在東灣奧克蘭(屋崙)的880號公路上,跑過多條行車線後被一架車撞死。

當局表示,週二晚約9點半接獲多宗報告,在奧克蘭的880號公路近High Street一帶,有一名30至40歲的女子,在北行線上跑過多條行車線,那名女子其後在快線被一架深色pickup貨車撞倒,當場證實死亡,肇事司機留在現場協助調查。

意外後多條行車線一度關閉,當局在附近沒有找到任何同死者有關的死火車輛,正調查為何事主會出現在公路上。

