第81屆金球獎提名者名單於週一上午揭曉,當中電影《芭比》、《奧本海默》和電視喜劇Succession獲得多項提名。

在第81屆金球獎提名者名單之中,電視喜劇Succession,有9項金球獎提名,並且以這個成績位居電視類別之首。

這個劇集入圍「最佳劇情片」名單,多位演員角逐最佳演員獎。

電影《芭比》獲得了9項提名,是獲得提名最多的電影,其次是《奧本海默》,它獲得了8項提名。

金球獎頒獎典禮將於1月7號東岸時間晚上8點開始,在CBS和Paramount-Plus上播出。

