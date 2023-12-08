【全國新聞】法院拒絕撤銷特朗普被控推翻大選結果案 特朗普不服提上訴

December 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CBN News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被指控涉嫌推翻2020年大選結果一案，預定明年3月在首都華盛頓開審，一名聯邦地區法庭法官較早時的裁決，拒絕特朗普的要求撤銷案件，理由是憲法沒有規定前任總統可以獲得豁免刑事檢控，特朗普不服，於是提出上訴。

特朗普的律師團隊週四提出上訴，表明將會挑戰佛州聯邦地區法庭法官Tanya Chutkan的裁決，這個裁決是拒絕特朗普要求撤銷特朗普涉嫌推翻2020年大選結果案件在明年3月的審訊。

今次特朗普的上訴申請只有一頁紙，也是整個上訴過程的第一步，而官司最終可能會在未來幾個月打到聯邦最高法院。

在上訴中，特朗普的律師指出，上訴法庭在處理上訴的案情時，實際上已經接管了原判法庭的權限，所有進一步的法律程序，包括案件的審訊都應該暫停，直到有上訴的結果為止。

特朗普競選陣營的發言人表示，特朗普作為總統的其中一個最神聖的義務和責任，就是確保選舉過程合符法例，包括質疑與調查選舉的欺詐和舞弊。

發言人也指出，當特朗普履行總統職責時，他有絕對的豁免權免受檢控和面對訴訟。

但法官Chutkan在本月初的裁決中指出，憲法或美國歷史上沒有規定，前任總統在位期間所做的事，可以得到豁免權免受檢控，因此特朗普不可以逃避刑事問責。

特朗普提出的上訴申請，上訴庭稍後會定出審訊日期，以便聽取控辯雙方的論據。

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