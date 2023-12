【全國新聞】法院拒絕撤銷特朗普被控推翻大選結果案 特朗普不服提上訴

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被指控涉嫌推翻2020年大選結果一案,預定明年3月在首都華盛頓開審,一名聯邦地區法庭法官較早時的裁決,拒絕特朗普的要求撤銷案件,理由是憲法沒有規定前任總統可以獲得豁免刑事檢控,特朗普不服,於是提出上訴。

特朗普的律師團隊週四提出上訴,表明將會挑戰佛州聯邦地區法庭法官Tanya Chutkan的裁決,這個裁決是拒絕特朗普要求撤銷特朗普涉嫌推翻2020年大選結果案件在明年3月的審訊。

今次特朗普的上訴申請只有一頁紙,也是整個上訴過程的第一步,而官司最終可能會在未來幾個月打到聯邦最高法院。

在上訴中,特朗普的律師指出,上訴法庭在處理上訴的案情時,實際上已經接管了原判法庭的權限,所有進一步的法律程序,包括案件的審訊都應該暫停,直到有上訴的結果為止。

特朗普競選陣營的發言人表示,特朗普作為總統的其中一個最神聖的義務和責任,就是確保選舉過程合符法例,包括質疑與調查選舉的欺詐和舞弊。

發言人也指出,當特朗普履行總統職責時,他有絕對的豁免權免受檢控和面對訴訟。

但法官Chutkan在本月初的裁決中指出,憲法或美國歷史上沒有規定,前任總統在位期間所做的事,可以得到豁免權免受檢控,因此特朗普不可以逃避刑事問責。

特朗普提出的上訴申請,上訴庭稍後會定出審訊日期,以便聽取控辯雙方的論據。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。