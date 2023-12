【有線新聞】

美國總統拜登的兒子亨特涉嫌逃稅,被起訴9項罪名。

加州地方法院起訴書指,亨特在2016至2020年10月期間總收入超過700萬美元,但涉嫌故意欠交至少140萬美元稅款,又指亨特花費數百萬美元於奢侈的生活上,但沒有繳稅,共被控三項重罪和六項輕罪。

如果罪名成立,面臨最高17年監禁。白宮未有回應。

亨特今年9月已被控三項與槍械相關的罪名,是首位在任總統的子女被檢控。

