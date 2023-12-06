【全國新聞】加州聯邦眾議員麥卡錫宣布年底辭職

December 6, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
國會眾議院議長麥卡錫 (United States Congress)

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的加州聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）週三宣布年底辭職，但會繼續經營共和黨的業務，他在兩個月前被罷免國會眾議長職位。

麥卡錫是美國歷史上第一位被罷免的聯邦眾議長，也是在位最短的眾議長，他上任不到一年，在10月時在同黨議員動議下遭到罷免。

他週三在《華爾街日報》撰文，宣布他將於本月底辭職，但堅稱自已所做的正確。

說：「當注碼最高時,我們起而迎接挑戰，我們願意面對風險，不論機率、個人代價多少，簡單而言，我們做了正確的事，謝謝，願上帝保佑你們和美國。」

麥卡錫在文章中指出，「他將會在新的領域服務國家，而他的工作只是剛剛開始」。

有消息傳出說，麥卡錫日後可能會投身商界，並會協助共和黨人競選。

58歲的麥卡錫在16年前晉身國會，在共和黨重新控制眾議院之後，今年初輾轉經過15輪投票之後，麥卡錫才當選為聯邦眾議長。

在幾個月前，眾議院共和黨團的保守強硬派同僚指控麥卡錫，在與民主黨達成臨時撥款法案時讓步太多，因此提出罷免動議。

八名共和黨人與全體民主黨人聯手成功罷免將麥卡錫推下台，隨後他就表示，明年選舉他不會尋求連任，到週三宣布年底離開眾議院。

此舉可能會進一步削弱共和黨在眾議院的微弱多數優勢，在眾議院表決驅逐醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員George Santos之後，共和黨在眾議院只有三票優勢。

此外有消息指，接替麥卡錫出任眾議長的麥亨利，在眾議院的蜜月期結束，他即將面對眾議院另一場臨時撥款案以及預算案的硬仗。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*