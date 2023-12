【全國新聞】加州聯邦眾議員麥卡錫宣布年底辭職

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的加州聯邦眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)週三宣布年底辭職,但會繼續經營共和黨的業務,他在兩個月前被罷免國會眾議長職位。

麥卡錫是美國歷史上第一位被罷免的聯邦眾議長,也是在位最短的眾議長,他上任不到一年,在10月時在同黨議員動議下遭到罷免。

他週三在《華爾街日報》撰文,宣布他將於本月底辭職,但堅稱自已所做的正確。

說:「當注碼最高時,我們起而迎接挑戰,我們願意面對風險,不論機率、個人代價多少,簡單而言,我們做了正確的事,謝謝,願上帝保佑你們和美國。」

麥卡錫在文章中指出,「他將會在新的領域服務國家,而他的工作只是剛剛開始」。

有消息傳出說,麥卡錫日後可能會投身商界,並會協助共和黨人競選。

58歲的麥卡錫在16年前晉身國會,在共和黨重新控制眾議院之後,今年初輾轉經過15輪投票之後,麥卡錫才當選為聯邦眾議長。

在幾個月前,眾議院共和黨團的保守強硬派同僚指控麥卡錫,在與民主黨達成臨時撥款法案時讓步太多,因此提出罷免動議。

八名共和黨人與全體民主黨人聯手成功罷免將麥卡錫推下台,隨後他就表示,明年選舉他不會尋求連任,到週三宣布年底離開眾議院。

此舉可能會進一步削弱共和黨在眾議院的微弱多數優勢,在眾議院表決驅逐醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員George Santos之後,共和黨在眾議院只有三票優勢。

此外有消息指,接替麥卡錫出任眾議長的麥亨利,在眾議院的蜜月期結束,他即將面對眾議院另一場臨時撥款案以及預算案的硬仗。

