【KTSF】

內華達拉斯維加斯大學週三發生校園槍擊案,拉斯維加斯警方表示,案件乎有多名受害人。

校方在社交網站X發文指,這不是演習,促學生「逃跑、躲藏、反擊」(RUN-HIDE-FIGHT)。

校方表示,槍手身處Frank and Estella大樓的Beam Hall,學生聯會地點就在附近。

