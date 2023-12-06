【灣區新聞】華裔女子在舊金山住所被發現死亡 死因疑涉家暴（視頻）

December 6, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

舊金山警方上周四晚接報到Presidio Heights Clay街一幢公寓查看一名住客的人身安全時，發現一名成年女子倒卧在現場，警方證實死者是華裔女子Kimberly Wong，死因可能與家暴有關。

27歲的Kimberly Wong，生前服務位於舊金山的金融科技公司Plaid，根據法醫辦公室和選民名冊記錄，Kimberly Wong與一名男性伴侶住在Clay街3295號的一套公寓裡。

警方於上週四晚上7點12分前往該住址進行人身安全檢查，發現Wong已經死亡。

警方調查Wong的死因，可能是家庭暴力，但礙於調查完整性，無法透露更多細節，但目前沒有人被捕。

Wong的鄰居跟前同事接受灣區媒體採訪表示，Wong給人的印象非常負責任、專業、外向，且超級聰明。

根據她在LinkedIn自我介紹，之前在網路安全公司Splunk工作四年，Plaid和Splunk對Wong的不幸都發表聲明，表達遺憾。

舊金山反對家暴倡議人士Beverly Upton接受媒體The San Francisco Standard訪問時指出，這應該是舊金山今年第一宗與家暴有關的兇殺案，她說一定要將歹徒繩之以法。

Wong高中就讀於Atherton的Sacred Heart高中，判斷應該是在灣區長大的華裔。

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