【灣區新聞】華裔女子在舊金山住所被發現死亡 死因疑涉家暴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山警方上周四晚接報到Presidio Heights Clay街一幢公寓查看一名住客的人身安全時,發現一名成年女子倒卧在現場,警方證實死者是華裔女子Kimberly Wong,死因可能與家暴有關。

27歲的Kimberly Wong,生前服務位於舊金山的金融科技公司Plaid,根據法醫辦公室和選民名冊記錄,Kimberly Wong與一名男性伴侶住在Clay街3295號的一套公寓裡。

警方於上週四晚上7點12分前往該住址進行人身安全檢查,發現Wong已經死亡。

警方調查Wong的死因,可能是家庭暴力,但礙於調查完整性,無法透露更多細節,但目前沒有人被捕。

Wong的鄰居跟前同事接受灣區媒體採訪表示,Wong給人的印象非常負責任、專業、外向,且超級聰明。

根據她在LinkedIn自我介紹,之前在網路安全公司Splunk工作四年,Plaid和Splunk對Wong的不幸都發表聲明,表達遺憾。

舊金山反對家暴倡議人士Beverly Upton接受媒體The San Francisco Standard訪問時指出,這應該是舊金山今年第一宗與家暴有關的兇殺案,她說一定要將歹徒繩之以法。

Wong高中就讀於Atherton的Sacred Heart高中,判斷應該是在灣區長大的華裔。

