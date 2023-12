【灣區新聞】舊金山和中半島每八個房屋賣家就有一個賠錢出售（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山和中半島地區每八個房屋賣家,就有一個賠錢出售,原因是甚麼呢?

2020年12月,房屋貸款利率曾經觸及2.67%的低點,灣區在疫情期間,房價也來到了最高點,聯儲局為了抑制通貨膨脹,不斷加息,隨著利率上升,房價也從歷史高點下跌,一些在2021年和2022年

在市場頂峰購屋的買家,現在被迫接受低於其購房的價格售出。

房地產經紀公司Redfin最新數據顯示,8月至10月期間,舊金山和San Mateo縣出售房屋的人,當中有超過13%虧錢出售,這個比例是全國數字的四倍,是比例最高,平均損失約12萬2,500元。

物業網站Redfin的經濟學家分析,那些虧本出售的人,通常是出於必要,他們可能正在經歷失業、離婚或其他生活事件,無法等待房地產市場好轉。

在南灣只有3%的賣家遭受損失,約10萬元,在東灣接近4%的賣家損失中位數約5萬。

根據加州房地產經紀人協會的數據,10月份,San Mateo縣獨棟住宅中位數為210萬美元,比2022年4月的高峰下降了約13%,當時的中位數突破了240萬美元。

舊金山的跌幅更大,房價下跌20%,中位數至165萬美元。

儘管房屋價格下跌,但是高利率仍讓買家望之卻步,因為有時會讓每個月的貸款多出數千元。

一些經濟學家預測,隨著通膨降溫,利率可能會在明年繼續下跌,但很少有人預測房貸利率會回到疫情期間刺激市場的歷史低點。

