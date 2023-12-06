【灣區新聞】舊金山和中半島每八個房屋賣家就有一個賠錢出售（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山和中半島地區每八個房屋賣家，就有一個賠錢出售，原因是甚麼呢？

2020年12月，房屋貸款利率曾經觸及2.67%的低點，灣區在疫情期間，房價也來到了最高點，聯儲局為了抑制通貨膨脹，不斷加息，隨著利率上升，房價也從歷史高點下跌，一些在2021年和2022年

在市場頂峰購屋的買家，現在被迫接受低於其購房的價格售出。

房地產經紀公司Redfin最新數據顯示，8月至10月期間，舊金山和San Mateo縣出售房屋的人，當中有超過13%虧錢出售，這個比例是全國數字的四倍，是比例最高，平均損失約12萬2,500元。

物業網站Redfin的經濟學家分析，那些虧本出售的人，通常是出於必要，他們可能正在經歷失業、離婚或其他生活事件，無法等待房地產市場好轉。

在南灣只有3%的賣家遭受損失，約10萬元，在東灣接近4%的賣家損失中位數約5萬。

根據加州房地產經紀人協會的數據，10月份，San Mateo縣獨棟住宅中位數為210萬美元，比2022年4月的高峰下降了約13%，當時的中位數突破了240萬美元。

舊金山的跌幅更大，房價下跌20%，中位數至165萬美元。

儘管房屋價格下跌，但是高利率仍讓買家望之卻步，因為有時會讓每個月的貸款多出數千元。

一些經濟學家預測，隨著通膨降溫，利率可能會在明年繼續下跌，但很少有人預測房貸利率會回到疫情期間刺激市場的歷史低點。

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