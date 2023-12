【灣區新聞】舊金山亞裔婦光天化日下被搶劫 亞裔男子被劫車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區光天化日下發生持槍打劫,遇劫的女事主是亞裔,另外,Coit Tower附近週一清晨發生持槍劫車案,四個匪徒搶走亞裔男事主的汽車和財物。

警方表示,亞裔男事主報案指出,週一清晨4點40分左右,他在Telegraph Hill Kearny街1800號路段停車後,從汽車準備出來的時候,一輛小房車停在他的旁邊,四個匪徒下車,將事主從車裡拉出來,搶走他的錢包,其中一個匪徒更開走他的汽車,男事主沒有受傷。

警方表示,匪徒是20到30歲的非洲裔男人。

另外,週一下午將近4點,一個非洲裔男人在日落區20 Ave夾Moraga街,用一支有長槍管的手槍指嚇一個60多歲的亞裔女人,搶走她的手機、現金、信用卡和身份證。

警方表示,女事主交出錢包後,匪徒徒步離開現場,事主並無受傷,後來有市民拾到女事主的手機交還。

市民如果有這兩宗案件的資料,可致電匿名熱線(415) 575-4444通知舊金山警方。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。