【灣區新聞】舊金山亞裔婦光天化日下被搶劫 亞裔男子被劫車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區光天化日下發生持槍打劫，遇劫的女事主是亞裔，另外，Coit Tower附近週一清晨發生持槍劫車案，四個匪徒搶走亞裔男事主的汽車和財物。

警方表示，亞裔男事主報案指出，週一清晨4點40分左右，他在Telegraph Hill Kearny街1800號路段停車後，從汽車準備出來的時候，一輛小房車停在他的旁邊，四個匪徒下車，將事主從車裡拉出來，搶走他的錢包，其中一個匪徒更開走他的汽車，男事主沒有受傷。

警方表示，匪徒是20到30歲的非洲裔男人。

另外，週一下午將近4點，一個非洲裔男人在日落區20 Ave夾Moraga街，用一支有長槍管的手槍指嚇一個60多歲的亞裔女人，搶走她的手機、現金、信用卡和身份證。

警方表示，女事主交出錢包後，匪徒徒步離開現場，事主並無受傷，後來有市民拾到女事主的手機交還。

市民如果有這兩宗案件的資料，可致電匿名熱線(415) 575-4444通知舊金山警方。

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