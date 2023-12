【灣區新聞】布里德指舊金山市府計劃在未來八年建8.2萬個房屋單位（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府計劃在未來八年興建82000個房屋單位,市長布里德坦言,要達到目標挑戰非常大,而對於市內的清潔情況,在APEC峰會後有否反彈,她希望民眾不要只針對在市內面臨的挑戰,而是要著眼在好的一面。

布里德說:「舊金山目標每年興建5000個單位,但我們卻沒有達標,平均每年只是有大約3000個單位落成。」

在舊金山向州府提出的計劃中,市內在未來八年需要興建超過82000個房屋單位,布里德說,不明白為何在舊金山興建房屋的流程如此冗長,她將會移除興建房屋方面的多餘程序,當中包括土地重劃分區流程。

布里德說:「我認為如果舊金山在興建房屋的措施上,不作出大幅度改變的話,要達到目標非常大挑戰,我提出了一條大大加快興建房屋的法案,但法案在市參議會卻遇上阻滯。」

另一方面,APEC峰會落幕已經超過兩個星期,布里德說,針對街上的衛生情況,自從聯邦第九巡迴上訴法院容許市府驅趕那些不願入住收容所的無家者後,有越來越多無家者接受援助,而街道整潔從而改善。

布里德說:「我希望情況會持續改善,停留在目前處境,仍不是我們的理想,但已經算不錯了,我們希望繼續努力工作,讓街上情況達標。」

她希望民眾除了舊金山面臨的挑戰外,亦可以將注意力放到列治文等社區,面對逆境迎難而上的精神。

布里德說:「我希望大家也可以將時間和注意力放在不同社區的商業走廊,不只是他們面對的挑戰,但也包括成功的一面,例如是能夠繼續營商、保持街道清潔和有活力。」

