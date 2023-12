【全國新聞】特朗普揚言當選後要廢除奧巴馬健保 拜登作出抨擊

【KTSF 張麗月報導】

2024年大選消息,競逐連任的總統拜登,他的競選陣營正針對共和黨籍的參選對手,而前總統特朗普就揚言,要廢除奧巴馬健保法,拜登陣營有計劃在媒體上推廣有關訊息,除了批評特朗普之外,也試圖宣示拜登與特朗普的健保政策有很大分別。

特朗普再次抨擊奧巴馬健保法,並且揚言,如果他當選總統,廢除這個可負擔醫療健保法例是他首要工作。

特朗普在社交媒體上發帖文表示,共和黨人應繼續尋求廢除奧巴馬健保法,如果放棄努力就會令共和黨被人小看,特朗普承諾,會提出一個非凡的健保計劃,去代替奧巴馬健保法,但又講不出實質的建議。

現時特朗普團隊內有部份人,對於特朗普近期作出這個宣稱感到奇怪,因為他們根本還未草擬一個醫療政策來代替,其中一名特朗普顧問對媒體說,完全不知到為何特朗普這樣說。

總統拜登就趁機發放一個新的競選宣傳抨擊特朗普,拜登提醒選民,任何廢除奧巴馬健保法的做法,都會危害許多家庭。

拜登說:「每天有超過4千萬人透過可負擔健保法獲得醫保,特朗普就是想將他們趕出計劃。」

根據Kaiser家庭基金在5月做的調查發現,支持奧巴馬健保法的人多了,有近六成人對這個健保法有好感。

