【全國新聞】特朗普揚言當選後要廢除奧巴馬健保 拜登作出抨擊

December 1, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / Shealah Craighead / The White House)

【KTSF 張麗月報導】

2024年大選消息，競逐連任的總統拜登，他的競選陣營正針對共和黨籍的參選對手，而前總統特朗普就揚言，要廢除奧巴馬健保法，拜登陣營有計劃在媒體上推廣有關訊息，除了批評特朗普之外，也試圖宣示拜登與特朗普的健保政策有很大分別。

特朗普再次抨擊奧巴馬健保法，並且揚言，如果他當選總統，廢除這個可負擔醫療健保法例是他首要工作。

特朗普在社交媒體上發帖文表示，共和黨人應繼續尋求廢除奧巴馬健保法，如果放棄努力就會令共和黨被人小看，特朗普承諾，會提出一個非凡的健保計劃，去代替奧巴馬健保法，但又講不出實質的建議。

現時特朗普團隊內有部份人，對於特朗普近期作出這個宣稱感到奇怪，因為他們根本還未草擬一個醫療政策來代替，其中一名特朗普顧問對媒體說，完全不知到為何特朗普這樣說。

總統拜登就趁機發放一個新的競選宣傳抨擊特朗普，拜登提醒選民，任何廢除奧巴馬健保法的做法，都會危害許多家庭。

拜登說：「每天有超過4千萬人透過可負擔健保法獲得醫保，特朗普就是想將他們趕出計劃。」

根據Kaiser家庭基金在5月做的調查發現，支持奧巴馬健保法的人多了，有近六成人對這個健保法有好感。

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