【財經新聞】Cruise據報將重新推出無人駕駛計程車服務 未指明市哪城市

無人駕駛計程車公司Cruise在舊金山發生車禍之後,暫停全國的所有服務,公司的新共同總裁最近向職員宣布,將會在國內一個城市重新推出無人駕駛計程車的服務,但沒有指明是哪一個城市。

華爾街日報獲得通用汽車公司旗下的Cruise公司共同總裁Mo Elshenawy上周三發給職員的一封電郵,內容是公司會把營運市場縮減到一個比較早前12個城市的計劃明顯縮小。

Cruise的無人駕駛計程車服務,之前已經在包括舊金山、鳳凰城、奧斯丁、休斯頓和邁阿密等城市推出。

新計劃沒有列明將在哪一個城市重新提供服務,也沒有提供恢復服務的時間表,公司之後發表的聲明表示,將在一個城市證明公司的表現才會擴展營運市場。

今年10月初,一輛Cruise的無人駕駛計程車在舊金山將一名先前被汽車撞倒的女行人,再撞倒並拖行了約20呎,事發後,加州DMV取消Cruise的營運許可,事後公司暫停全國的服務,並聘請了一間公司來調查Cruise就該起車禍的處理方式。

要是Cruise選擇在舊金山重頭開始,也必須重新申請新的營運許可。

