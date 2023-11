【KTSF】

感恩節即將來臨,今年不少連鎖零售店都將於感恩節當日休息。

星期四是感恩節,許多全國性零售商當日都會休息一天,以便讓員工有時間與家人團聚,並為即將到來的假期做好準備。

感恩節當日休息的連鎖零售店包括Walmart、Target、Costco、Sam’s Club和Publix。

連鎖藥房Walgreens多間分店將首次於感恩節當日休息,不過大部分24小時營業的分店都將維持營業。

大多數Kroger超市會提前關門。

