【灣區新聞】

南灣山景城警方逮捕一名前小學教師,他涉嫌不當觸摸學生。

警方表示,一名學生及其家人10月時報案,指幾年前一名老師在位於San Luis Ave的Theuerkauf小學上課時,涉嫌不當觸摸學生。

警方週一拘捕懷疑涉案的教師,42歲的Santa Clara市居民Bryan Rios。

當局不排除有更多的受害者,希望有相關信息的人聯絡警方。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。