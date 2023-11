【出社會必備】看Z世代青年最想投入的領域（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

《出社會必備》單元,日前為您解鎖許多科技業職場所需的技能,但有最新的報告顯示,Z世代青年最想投入的領域不是科技業,而是媒體及娛樂產業。

根據一份由Samsung以及數據分析公司Morning Consult發表的Z世代職業取向調查,高達33%的青年對於媒體及娛樂產業有高度興趣,而第二名才是科技產業,位居第三的則是設計。

若以性別來區分的話,職業取向排名就有些不同了,Z世代女性最想投入的行業反而是健康醫療,再來才是設計以及媒體,男性就最想要投入科技業,再來才是媒體娛樂。

而職場領域之外,該調查也詢問Z世代成員對職涯發展的期待,高達一半的人表示希望在未來成為企業家,或開始自己的企業。

調查人員指出,這種對創業精神的堅定不移,凸顯了Z世代的創新思維以及他們渴望在變化多端的職場中開闢獨特道路。

這些特點也反映在他們,對於工作的態度及要求,64%的人同意努力不懈是成為企業家必須具備的特質,他們認為這比起人脈以及資金還更重要。

而Z世代也認為,積極學習以及領導能力,是在進入職場後必須發展的工作軟技能。

而調查關注的另一項主題,就是Z世代對於AI人工智能科技的看法,過半數是認為例如AI的高科技將大幅出現在職場中,遠距以及混合式辦公也會因此而更普遍。

這些Z世代成員,沒有因為AI的快速發展而感到畏懼,反而是正面看待這個趨勢,也符合他們想要往較需要創意思維領域的目標,因為這些產業是科技還未能完全取代的,Z世代反而可以使用AI幫助他們在職場中前進。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。