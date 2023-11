OpenAI執行長Sam Altman被董事會開除 11.17 (國)

【KTSF 傅景竑報導】

出席亞太經合會CEO會議的OpenAI執行長Sam Altman日前被董事會開除,消息震驚科技界

開發生成式人工智能工具ChatGPT的舊金山科技公司OpenAI週五中午突然發表聲明宣布

開除公司共同創辦人兼執行長的Sam Altman

公司聲明聲稱,內部調查發現Altman對董事會沒有完全誠實,但就沒有提供更多細節

首席技術長Mira Murati,將擔任臨時執行長,直至選出Altman的繼任者

Altman的開除也震驚科技界,他昨日才出席APEC亞太經合會,擔任講者之一,並在上週才於舊金山主持OpenAI的首場開發者大會

Altman當時在大會上還宣布,現在有200萬名開發人員,使用該公司所研發的ChatGPT,還有大約 90% 的“財星世界500強”公司,正在使用這套,生成式人工智能工具

才於2022年底發布,ChatGPT現時已經有,一億個活躍用戶,38歲的Sam Altman也成為人工智能領域的知名人物之一

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。