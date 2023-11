【全國新聞】民主黨聯邦參議員Joe Manchin宣布不再競選連任

【KTSF 張擎鳳報導】

代表西維珍尼亞州的民主黨籍聯邦參議員Joe Manchin宣布明年不會競選連任,他的決定對民主黨掌控參議院有什麼影響?

Manchin說:「經過連月來的深思熟慮,以及與家人的長時間交談,我內心深處相信,我已經完成在為西維珍尼亞州的工作,這是我一生中最艱難的決定之一,就是不再競選連任聯邦參議員。」

Manchin是溫和保守的民主黨人,他表示,接著下來要周遊全國,推動團結中間派人士。

Manchin說:「我會走到全國各地發表講話,看民眾是否有興趣發起一場運動,來動員中間派,讓美國人團結起來。」

目前民主黨以51比49的微弱優勢控制參議院,而Manchin決定不再在深紅色州的西維珍尼亞州競選連任,對民主黨保住參議院控制權的機會構成打擊。

擔任共和黨參議院委員會主席的蒙大拿州聯邦參議員的Steve Daines,在Manchin宣布不競選連任之後發表聲明說:「我們歡迎在西維珍尼亞州的勝算。」

