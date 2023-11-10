【全國新聞】民主黨聯邦參議員Joe Manchin宣布不再競選連任

【KTSF 張擎鳳報導】
代表西維珍尼亞州的民主黨籍聯邦參議員Joe Manchin宣布明年不會競選連任，他的決定對民主黨掌控參議院有什麼影響？
Manchin說：「經過連月來的深思熟慮，以及與家人的長時間交談，我內心深處相信，我已經完成在為西維珍尼亞州的工作，這是我一生中最艱難的決定之一，就是不再競選連任聯邦參議員。」
Manchin是溫和保守的民主黨人，他表示，接著下來要周遊全國，推動團結中間派人士。
Manchin說：「我會走到全國各地發表講話，看民眾是否有興趣發起一場運動，來動員中間派，讓美國人團結起來。」
目前民主黨以51比49的微弱優勢控制參議院，而Manchin決定不再在深紅色州的西維珍尼亞州競選連任，對民主黨保住參議院控制權的機會構成打擊。
擔任共和黨參議院委員會主席的蒙大拿州聯邦參議員的Steve Daines，在Manchin宣布不競選連任之後發表聲明說：「我們歡迎在西維珍尼亞州的勝算。」
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