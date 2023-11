【財經新聞】無人自動駕駛車公司Cruise據報計劃裁員

【KTSF 周正鈞報導】

財經網站Forbes的報導指出,日前宣佈回收旗下950部車的無人自動駕駛車公司Cruise計劃裁員。

福布斯網站取得Criuse全體員工會議的錄音,行政總裁Kyle Vogt向員工確認,公司將需要裁員,並承諾在未來3週提供更多細節。

Vogt強調,這段期間,並不會裁減全職員工,而是在三星期內公佈裁員的時間表。

10月2日晚上,一名女子在舊金山(三藩市)市中心被一架不顧而去的私家車撞飛,倒在一架Cruise無人的士前,然後被捲進的士車底,並被拖行20呎,DMV之後禁止Cruise接載乘客,和在沒司機的情況下進行測試。

11月7日,Cruise宣布召回所有950部無人駕駛汽車,更新汽車的軟件,公司的全體會議就碰撞事件提出風險控制的辦法,包括召開公司內部聆聽會議、建立一個公眾網站、允許用家發表意見、描述用家如何與Cruise的車輛互動。

公司負責人表示,現在最重要是重建公眾的信任,而不是快速擴展業務。

