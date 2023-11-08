【全國新聞】聯邦最高法院傾向維持現行法例 禁家暴禁制令下人士擁槍

November 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週二提示，傾向維持一項聯邦法例，禁止在家庭暴力禁制令下的人士擁有槍械，等於限制去年一項擁槍權的裁決。

本案也是測試和給予最高法院保守派佔多數的大法官機會，去解讀詮釋去年一項裁決結果，就是根據憲法第二修正案，最高法院首次裁定「在家庭以外有擁槍權」所帶來的後果。

這項裁決清楚指出，槍枝管制的分析，必須建基於對擁槍權的歷史理解，因此裁決質疑，許多現行的槍枝管制，被維護擁槍權的活躍份子指，並沒有用歷史傳統的角度去解釋，但在口頭辯論中，大法官似乎樂於接受副總檢察長Elizabeth Prelogar的論據說，禁止在家庭暴力禁制令下的人士擁有槍械，因為其屬於被視為對社會有危險的人士，必須解除槍械的悠久傳統。

Prelogar向大法官表示，很多時候在家庭暴力案件之中，一個女人是被毆打，還是死亡，分別在於施襲者有沒有槍械。

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