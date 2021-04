拜登簽署多項行政命令收緊槍械管制（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於近期發生連串致命槍擊案,總統拜登周四簽署多項行政命令,建議實施更嚴格的槍械管制措施,當中包括限制合法買槍人士自行改裝為更強力的武器,以及暫時禁止可能對他人構成威脅的人擁有槍械。

拜登一開始就形容,現時的槍械暴力就好似流行病一樣,也令美國面對國際社會尷尬。

拜登說:「這是流行病,令人吃驚,必須制止。」

拜登周四簽署一系列行政命令,實施更嚴格的槍械管制措施,以遏止槍械暴力發生,並且促請國會通過更廣泛的槍管法例,當中包括指示司法部草擬規例,去解決不能追蹤的「鬼魂槍」。

所謂「鬼魂槍」就是合法買槍人士,自行把槍枝改裝成威力更強的武器,加上這種改裝後的槍枝通常沒有序列號碼(serial number),令執法部門很難追蹤到槍械的來源。

白宮將指示司法部在30天內提交規例建議,去阻止這種改裝武器的泛濫。

此外,拜登也簽署聯邦「紅旗法例」,以便各個州可以跟隨實施,所謂紅旗(red flag)是指警示,而「紅旗法例」就是指示司法部在60天內草擬聯邦法例,容許執法人員或家庭成員,要求法庭暫時禁止對他人構成威脅的人士接觸到槍械,聯邦立法通過後,各個州可以自行制訂通過自己版本的「紅旗法」。

拜登指出,這項「紅旗法例」可以防止自殺,保護家暴的婦女,以及制止大規模槍擊案發生。

拜登也指示司法部提交一份全面的走私槍械年度報告。

另外,拜登也將會提名David Chipman領導煙酒及槍械局(ATF),曾任ATF特工25年的Chipman,是鼓吹槍管組織Giffords的資深政策顧問。

