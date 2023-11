【全國新聞】全美多州週二舉行選舉 肯州和密西西比州選州長

【KTSF 張麗月報導】

全美有多個州在週二舉行選舉,好像在共和黨大本營的肯塔基州和密西西比州,就舉行州長選舉,競爭激烈,此外,全國各地也舉行眾多地方選舉,一些選民關注的議題,包括墮胎權的問題,就出現在俄亥俄州的選票上。

2024總統初選就快逼近之際,週二在多個州和城市舉行的主要選舉和地方選舉顯得意義重大,也是測量和激勵選民在2024大選年去投票的動力。

維珍尼亞理工大學政治科學教授Karen Hult說:「有理由去觀察任何提示,關於人們出來投票,或更重要是不出來投票。」

在肯塔基州和密西西比州舉行的州長選舉就是要測試,民主黨人在這些共和黨州份的表現,在肯塔基州,現任民主黨籍州長Andy Beshear對決共和黨籍州司法部長Daniel Cameron。

在密西西比州,民主黨籍的Brandon Presley希望擊敗共和黨籍現任州長Tate Reeves。

在維珍尼亞州州議會選舉,全部140個議席要改選,共和黨籍州長Glenn Youngkin雖然自己的名字不在選票上,但也盡力幫助拉票,希望保住共和黨在州眾議會的優勢,以及扭轉民主黨控制州參議會的情況。

民主黨人也特別邀請重量級人物前總統奧巴馬助陣,呼籲選民去投票。

在俄亥俄州的地方選舉,選民要投票決定一項議案,有關州憲法中婦女墮胎權的問題。

至於在新澤西州州議會,以及紐約市議會選舉,共和黨人正尋求收窄民主黨在東北部陣地領先的優勢。

