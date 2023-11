【灣區新聞】Caltrain火車客流量穩定上升 9月乘客量比去年升14%（視頻）

【KTSF】

隨著疫情後有更多上班族回到公司,Caltrain火車錄得的乘客量亦有所增加,當局表示,今年9月的乘客量,比去年同期上升約14%,客流量正緩慢而穩定地攀升。

Caltrain發言人表示,這個情況反映在疫情後,當不少公共交通機構仍然掙扎從疫情中恢復過來時,Caltrain正逐漸復甦。

儘管車票收入不及2019年疫情前的一半,Caltrain表示,情況仍然樂觀,即使週末的火車服務因工程受影響,但錄得的乘客量照樣有上升,形容14%這個數字相當不錯,反映出客流量正緩慢而穩定地恢復。

Caltrain指出,週末服務中斷,是為列車電氣化而作準備,計劃在明年9月前,將從舊金山(三藩市)到聖荷西51英里的路軌全數電氣化,現時週末服務已經復常,直至年尾,但服務明年初仍然有可能再次中斷。

Caltrain又稱,雖然今年7月至9月期間的車票收入比去年同期少,但不反映實際的客流量,原因和去年Caltrain提供折扣等多種因素有關。

整體而言,Caltrain火車錄得更多乘客量,亦和灣區勞動力穩定復甦的趨勢一致,加上101號公路在繁忙時間擠塞的情況重現,亦有機會促使更多上班族重新使用公共交通。

