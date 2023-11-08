【灣區新聞】Caltrain火車客流量穩定上升 9月乘客量比去年升14%（視頻）

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隨著疫情後有更多上班族回到公司，Caltrain火車錄得的乘客量亦有所增加，當局表示，今年9月的乘客量，比去年同期上升約14%，客流量正緩慢而穩定地攀升。

Caltrain發言人表示，這個情況反映在疫情後，當不少公共交通機構仍然掙扎從疫情中恢復過來時，Caltrain正逐漸復甦。

儘管車票收入不及2019年疫情前的一半，Caltrain表示，情況仍然樂觀，即使週末的火車服務因工程受影響，但錄得的乘客量照樣有上升，形容14%這個數字相當不錯，反映出客流量正緩慢而穩定地恢復。

Caltrain指出，週末服務中斷，是為列車電氣化而作準備，計劃在明年9月前，將從舊金山（三藩市）到聖荷西51英里的路軌全數電氣化，現時週末服務已經復常，直至年尾，但服務明年初仍然有可能再次中斷。

Caltrain又稱，雖然今年7月至9月期間的車票收入比去年同期少，但不反映實際的客流量，原因和去年Caltrain提供折扣等多種因素有關。

整體而言，Caltrain火車錄得更多乘客量，亦和灣區勞動力穩定復甦的趨勢一致，加上101號公路在繁忙時間擠塞的情況重現，亦有機會促使更多上班族重新使用公共交通。

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