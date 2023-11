【加州新聞】加州已為EBT糧食券被盜受害者補償逾8600萬元損失

【KTSF 尹晉豪報導】

自前年7月以來,加州已為EBT糧食券被盜的受害者補償超過8千6百萬元的損失。

住在東灣的Alexis Henry有6個孩子,她是EBT糧食券盜竊案的受害者,她指在8月1日,她的EBT卡原本應該收到近900元的糧食券金額,但錢被人提取了。

Henry說:「我檢查了我的卡,上面有17美元,我覺得很奇怪,它說是早上6點在一間U.S. Bank提取,我通常從那間銀行取錢,但我早上6點正在睡覺,那究竟我的錢在哪?」

Henry表示,那個月,她正在搬進新公寓,並需要慶祝女兒的生日,當她打電話給縣政府查詢時,她得到了以下的指示。

Henry說:「你可能捲入了詐欺案件中,你能過來填寫文件,並取消你的卡嗎?我說沒關係,他們說過來取消卡,但我沒有及時取消,所以我的糧食券被拿走了,我得到了報銷,但我仍在等待糧食券,他們說,這需要更長的時間才能取回。」

她指需要等待28日才拿回錢。

Henry說:「這種事每天都在發生,就像幾天前,我的一位家庭成員剛剛發生了這種事,這太瘋狂了。」

另一方面,Alisha Ortiz也是受害者之一,她育有兩個孩子。

Ortiz說:「我的事情發生,在大約三個月前,我相信是8月份,事情很複雜,你必須填寫文件,與人交談,這不是你可以控制的事情。」

Ortiz表示,值得慶幸的是,她的錢在24小時內就被退回。

Ortiz說:「他們拿走了927元,然後他們拿走了400元的糧食券,我平時可以拿到627元。」

加州社會服務部證實,目前正在進行多項調查,並已逮捕了一些人,當局表示,將很快推出名為ebtEDGE的應用程式,允許持卡人在不使用時可以凍結其卡,阻止所有網上或州外交易,更改密碼,以及直接透過應用程式換卡,該計劃預計將在今年年底前啟動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。