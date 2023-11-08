【加州新聞】加州已為EBT糧食券被盜受害者補償逾8600萬元損失

【KTSF 尹晉豪報導】

自前年7月以來，加州已為EBT糧食券被盜的受害者補償超過8千6百萬元的損失。

住在東灣的Alexis Henry有6個孩子，她是EBT糧食券盜竊案的受害者，她指在8月1日，她的EBT卡原本應該收到近900元的糧食券金額，但錢被人提取了。

Henry說：「我檢查了我的卡，上面有17美元，我覺得很奇怪，它說是早上6點在一間U.S. Bank提取，我通常從那間銀行取錢，但我早上6點正在睡覺，那究竟我的錢在哪？」

Henry表示，那個月，她正在搬進新公寓，並需要慶祝女兒的生日，當她打電話給縣政府查詢時，她得到了以下的指示。

Henry說：「你可能捲入了詐欺案件中，你能過來填寫文件，並取消你的卡嗎？我說沒關係，他們說過來取消卡，但我沒有及時取消，所以我的糧食券被拿走了，我得到了報銷，但我仍在等待糧食券，他們說，這需要更長的時間才能取回。」

她指需要等待28日才拿回錢。

Henry說：「這種事每天都在發生，就像幾天前，我的一位家庭成員剛剛發生了這種事，這太瘋狂了。」

另一方面，Alisha Ortiz也是受害者之一，她育有兩個孩子。

Ortiz說：「我的事情發生，在大約三個月前，我相信是8月份，事情很複雜，你必須填寫文件，與人交談，這不是你可以控制的事情。」

Ortiz表示，值得慶幸的是，她的錢在24小時內就被退回。

Ortiz說：「他們拿走了927元，然後他們拿走了400元的糧食券，我平時可以拿到627元。」

加州社會服務部證實，目前正在進行多項調查，並已逮捕了一些人，當局表示，將很快推出名為ebtEDGE的應用程式，允許持卡人在不使用時可以凍結其卡，阻止所有網上或州外交易，更改密碼，以及直接透過應用程式換卡，該計劃預計將在今年年底前啟動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。