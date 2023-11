【科技新聞】多國簽署協議推出人工智能模型前先做安全測試

【有線新聞】

英、美和歐盟等在全球人工智能安全峰會簽署協議,承諾推出人工智能模型前會先做安全測試。英國首相辛偉誠認為各國政府應與企業合作,監管人工智能安全。

東道主英國首相辛偉誠宣布有共同理念的國家和人工智能企業已達成協議,推出新款人工智能模型前會先測試是否安全。辛偉誠稱人工智能可改變經濟、社會和所有人的生活,但同時亦帶來風險。認為各國領袖有責任管控人工智能的風險,不應由開發這項技術的企業獨力承擔。

他亦提到有意見反對邀請中國參與今次峰會,辛偉誠認為全球大國對人工智能安全都非常重要。

他說:「有人認為不應該邀請中國,亦有人指永遠無法與他們達成協議。兩者都是錯的,嚴肅的人工智能安全戰略必須讓擁有尖端人工智能的國家參與。」首日會議有份簽署宣言,同意合作識別人工智能安全風險的中國代表,則沒有參與第二天會議。

辛偉誠亦與今年五月訪華的Tesla行政總裁馬斯克單獨會面,馬斯克指與中方官員重點討論人工智能安全問題,認為中國獲邀與會意義重大。又指政府在人工智能安全方面,要扮演裁判角色。

他說:「當談到數碼超級智能時,我認為確實對公眾帶來風險,那政府發揮的作用就是保障公眾利益。」

馬斯克相信人工智能必然超越人類,只須平衡風險與利益。

