【國際新聞】以色列指已南北兩面包圍加沙 並已進入市區

【有線新聞】

以色列稱已進入加沙城市區,繼續地面行動,周日將開放四小時窗口,讓加沙民眾南遷,但據報哈馬斯停止讓外國人離開加沙,要求以方確保離開的人安全,美國總統拜登稱推動人道停火有進展。

在加沙北部賈巴利亞難民營,聯合國一間收容巴人的學校遭以軍空襲,救援人員和民眾合力在瓦礫中搜救。以軍聲稱學校不是攻擊目標,或是炮彈誤中。

以軍地面部隊繼續與哈馬斯交戰,稱根據盤問恐怖分子得到的情報,出動戰機空襲哈馬斯的設施和地下隧道,繳獲武器和情報資料。部隊正從加沙城南、北面進迫,已進入市區範圍,成功擊斃12名哈馬斯指揮官。

以軍參謀長哈勒維到前線了解戰況,以色列呼籲加沙平民協助搜捕哈馬斯領袖,令戰事盡早結束,又稱其中一條南北主要公路,會再開放作為安全通道讓民眾南遷。

據報哈馬斯停止讓外國人離開加沙,要求以軍保證救護車可安全抵達拉法口岸,但消息指哈馬斯試圖把部分武裝分子混入傷者送出加沙。

正在中東斡旋的美國國務卿布林肯在安曼與約旦國王會面,又與沙特阿拉伯等5個阿拉伯國家的外長開會。布林肯重申華府支持人道停火,與阿拉伯國家要求全面停火明顯有分歧。

約旦副首相兼外交大臣薩法迪說︰「首要任務是結束戰事,拯救無辜生命,防止進一步破壞。」

美國國務卿布林肯則說︰「現在停火只會讓哈馬斯繼續存在,重整旗鼓並重演10月7日的突襲。」埃及外長舒克里則指,以軍並非合法自衛,而是集體懲罰加沙的無辜平民和醫療設施。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。