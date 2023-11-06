【國際新聞】以色列指已南北兩面包圍加沙 並已進入市區

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以色列稱已進入加沙城市區，繼續地面行動，周日將開放四小時窗口，讓加沙民眾南遷，但據報哈馬斯停止讓外國人離開加沙，要求以方確保離開的人安全，美國總統拜登稱推動人道停火有進展。

在加沙北部賈巴利亞難民營，聯合國一間收容巴人的學校遭以軍空襲，救援人員和民眾合力在瓦礫中搜救。以軍聲稱學校不是攻擊目標，或是炮彈誤中。

以軍地面部隊繼續與哈馬斯交戰，稱根據盤問恐怖分子得到的情報，出動戰機空襲哈馬斯的設施和地下隧道，繳獲武器和情報資料。部隊正從加沙城南、北面進迫，已進入市區範圍，成功擊斃12名哈馬斯指揮官。

以軍參謀長哈勒維到前線了解戰況，以色列呼籲加沙平民協助搜捕哈馬斯領袖，令戰事盡早結束，又稱其中一條南北主要公路，會再開放作為安全通道讓民眾南遷。

據報哈馬斯停止讓外國人離開加沙，要求以軍保證救護車可安全抵達拉法口岸，但消息指哈馬斯試圖把部分武裝分子混入傷者送出加沙。

正在中東斡旋的美國國務卿布林肯在安曼與約旦國王會面，又與沙特阿拉伯等5個阿拉伯國家的外長開會。布林肯重申華府支持人道停火，與阿拉伯國家要求全面停火明顯有分歧。

約旦副首相兼外交大臣薩法迪說︰「首要任務是結束戰事，拯救無辜生命，防止進一步破壞。」

美國國務卿布林肯則說︰「現在停火只會讓哈馬斯繼續存在，重整旗鼓並重演10月7日的突襲。」埃及外長舒克里則指，以軍並非合法自衛，而是集體懲罰加沙的無辜平民和醫療設施。

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