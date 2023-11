【KTSF】

最新數據顯示,美國消費信心指數10月份繼續跌,也是連續三個月下跌。

由顧問研究公司Conference Board做的調查指出,10月份消費信心指數跌至102.6,是今年內第二最低水平。

該顧問公司的經濟專家表示,消費者正面對整體物價,特別是雜貨和汽油售價上漲的問題,同時消費者也關注加息的隱憂,以及地緣政治因素,尤其是以巴衝突,影響了消費者對經濟前景的看法。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。