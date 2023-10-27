【財經新聞】無人駕駛的士公司Cruise暫停在全國營運無人駕駛的士

【KTSF 張擎鳳報導】

無人駕駛的士公司Cruise週四晚宣布，已暫停在全國營運無人駕駛的士。

加州車輛管理局（DMV）在星期二中止GM通用汽車子公司Cruise在舊金山（三藩市）營運和測試無人駕駛的士的許可，的士在司機在場的情況下測試，就不受影響。

Cruise指，DMV調查月初一宗發生在舊金山的車禍後，做了這個決定。

在10月2號晚，一名女子在市中心Market街夾5街，被一架不顧而去的普通私家車撞倒後，女子被撞飛至一架Cruise無人駕駛的士的前面，Cruise指無人的士最初有剎車，由於偵測到有撞車，為免有其他事故，無人的士於是企圖駛至路邊，並將女事主拖行20英尺。

因此DMV認為，Cruise的無人駕駛車輛對公眾不安全。

Cruise已中止在舊金山營運無人駕駛的士，現在擴大至全國範圍。

公司表示，希望重建公眾信任，此舉的其中一部分，包括認真審視內部，以及工作人員在Cruise工作的方式。

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