【財經新聞】無人駕駛的士公司Cruise暫停在全國營運無人駕駛的士

無人駕駛的士公司Cruise週四晚宣布,已暫停在全國營運無人駕駛的士。

加州車輛管理局(DMV)在星期二中止GM通用汽車子公司Cruise在舊金山(三藩市)營運和測試無人駕駛的士的許可,的士在司機在場的情況下測試,就不受影響。

Cruise指,DMV調查月初一宗發生在舊金山的車禍後,做了這個決定。

在10月2號晚,一名女子在市中心Market街夾5街,被一架不顧而去的普通私家車撞倒後,女子被撞飛至一架Cruise無人駕駛的士的前面,Cruise指無人的士最初有剎車,由於偵測到有撞車,為免有其他事故,無人的士於是企圖駛至路邊,並將女事主拖行20英尺。

因此DMV認為,Cruise的無人駕駛車輛對公眾不安全。

Cruise已中止在舊金山營運無人駕駛的士,現在擴大至全國範圍。

公司表示,希望重建公眾信任,此舉的其中一部分,包括認真審視內部,以及工作人員在Cruise工作的方式。

