【科技新聞】加州公用事業委員會(CPUC)將表決 是否容許兩間無人駕駛的士公司開始向乘客收費

【KTSF 毛皓延報導】

無人駕駛的士Waymo及Cruise，早前獲批在灣區多地進行試點計劃，在不收費情況下接載乘客，加州公用事業委員會(CPUC)星期五會投票決定，是否容許兩間公司開始向乘客收費，但無人駕駛技術是否成熟呢?

無人駕駛的士Waymo和Cruise，在去年獲加州公用事業委員會(CPUC)批准在灣區接載乘客，前提是不可收費。

加州公用事業委員會，將在星期五審議是否批准兩間公司，在舊金山（三藩市）提供收費接載服務。

然而，無人駕駛的士迅速發展，卻引來一些官員的批評。

這些無人的士行駛時，往往都會突然停下及阻塞交通，甚至是阻礙應急車輛前往意外現場。

洛杉磯時報就報導，舊金山市參事佩斯金形容，市參事和市長通常都有分歧，但在這個問題上他們就意見一致，認為不應將他們當作白老鼠。

雖然當局有監管無人駕駛汽車造成交通意外的數據，但就沒有記錄阻塞交通的事故。

這些無人駕駛的士曾經試過阻塞消防局的出入口和阻礙消防車，甚至是駛進火場。

舊金山消防局長指，無人駕駛汽車未準備好。

根據舊金山交通局SFMTA發出的一封反對信，在去年的7個月中，舊金山總共有92個911報案電話，和無人駕駛的士在危險情況下停下有關。

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