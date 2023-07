【科技新聞】加州公用事業委員會(CPUC)將表決 是否容許兩間無人駕駛的士公司開始向乘客收費

【KTSF 毛皓延報導】

無人駕駛的士Waymo及Cruise,早前獲批在灣區多地進行試點計劃,在不收費情況下接載乘客,加州公用事業委員會(CPUC)星期五會投票決定,是否容許兩間公司開始向乘客收費,但無人駕駛技術是否成熟呢?

無人駕駛的士Waymo和Cruise,在去年獲加州公用事業委員會(CPUC)批准在灣區接載乘客,前提是不可收費。

加州公用事業委員會,將在星期五審議是否批准兩間公司,在舊金山(三藩市)提供收費接載服務。

然而,無人駕駛的士迅速發展,卻引來一些官員的批評。

這些無人的士行駛時,往往都會突然停下及阻塞交通,甚至是阻礙應急車輛前往意外現場。

洛杉磯時報就報導,舊金山市參事佩斯金形容,市參事和市長通常都有分歧,但在這個問題上他們就意見一致,認為不應將他們當作白老鼠。

雖然當局有監管無人駕駛汽車造成交通意外的數據,但就沒有記錄阻塞交通的事故。

這些無人駕駛的士曾經試過阻塞消防局的出入口和阻礙消防車,甚至是駛進火場。

舊金山消防局長指,無人駕駛汽車未準備好。

根據舊金山交通局SFMTA發出的一封反對信,在去年的7個月中,舊金山總共有92個911報案電話,和無人駕駛的士在危險情況下停下有關。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。