【灣區新聞】灣區有高中生罷課以示對巴勒斯坦人支持（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加沙一間醫院被炮火擊中,巴勒斯坦政府指逾500人死亡,舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)和社區人士週三舉行集會,敦促加沙立即停火,同時亦有高中生響應,作出罷課行動。

盧凱莉說:「我懇請拜登總統和國會領袖,盡所有能力去停止這場戰爭,集體懲罰是戰爭罪行,我每天所見以色列在加沙的作為,正正就是戰爭罪行。」

猶太裔的市參事盧凱莉 (Hillary Ronen)表示,自己父親的家人依然住在特拉維夫,她譴責哈馬斯在10月7日作出的突襲,但不代表以色列當局往後作出的「屠殺」是有道理。

她表示,以色列對加沙斷水斷電,和作出無差別轟炸是令人髮指,形容這是種族滅絕的開始。

盧凱莉說:「我有家人是二戰猶太集中營生還者,不論以前還是以後,我會一直反對種族滅絕,這是我的責任,這也是在我的血液裡。」

有阿拉伯社區組織的成員表示,在加沙的家人自從空襲後,一直音訊全無,又不滿當局沒有保護他們,在美國本土免受歧視。

阿拉伯社區組織成員說:「我的家人在昨天被炸的醫院中避難,自此我已經沒有收到他們的消息,還有很多家庭也在經歷這種恐懼,我們亦對民選官員失望,他們沒有保護好我們的社區,也令我們所感到的歧視更嚴重。」

舊金山聯合校區的一些學生,週三早上亦組織了罷課,表達對巴勒斯坦人的支持,華人進步會的社區組織員莫麗(Emily Mock)說,支持學生的這個行動。

莫麗說:「10點半很多學生會走出課室,到學校外面演講和分享他們對巴人的支持,特別是當中的青年人,然後要求美國政府停止對以色列的軍事援助、停止種族清洗。」

響應罷課行動的包括Lowell高中、Galileo高中等等。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。