【全國新聞】阿拉巴馬州少女秘魯失蹤近20年 疑犯終認殺人

法庭文件顯示,阿拉巴馬州少女Natalee Holloway在秘魯的阿魯巴島失蹤近20年後,涉案疑犯週三終於在法庭上承認殺害了Holloway,並將她棄屍大海。

Holloway於2005年在秘魯的阿魯巴島參加高中畢業旅行時突然失蹤,當時18歲的Holloway,最後一次被看到的時候,是與Joran Van Der Sloot以及一對兄弟一起離開一家夜店。

週三公開的法庭文件顯示,案中疑犯36歲的Van Der Sloot承認殺害了Holloway,當年在一個海灘,他想與Holloway發生性行為時,Holloway反抗,而他就踢Holloway的臉,並用煤渣塊猛擊她,隨後再將她棄屍大海。

Van Der Sloot之後因試圖用Holloway的遺體下落的消息,向她的家人勒索25萬元,而面臨刑事起訴。

死者媽媽Beth Holloway說:「今天我可以肯定地告訴大家,18年後,Natalee的案子已經偵破了,對我來說一切都結束了,Joran Van Der Sloot不再是謀殺我女兒的嫌疑犯,他就是兇手。」

Van Der Sloot除了殺害Holloway,亦在2010年殺害了一名秘魯女子Stephany Flores,因此他週三就被判20年監禁,他在秘魯服刑期滿後,將會被引渡到美國服刑。

