【國際新聞】中方證實成蕾涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

澳洲總理阿爾巴尼斯上星期證實，被中國扣押超過三年的澳洲籍華裔記者成蕾已獲得釋放，中國國家安全部也首次證實，成蕾曾經因為涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴，並被北京市第二中級法院判有期徒刑2年11個月，成蕾獲釋後，接受「澳洲天空新聞」電視台訪問，這個片段在週二播放，她現已返回墨爾本與家人團聚。

48歲的澳洲籍華裔記者成蕾在中國出生，十歲跟隨父母移民澳洲，她是中國官方英文中國環球電視網（CGTN）的財經記者，她在2020年8月被中國執法部門拘捕，她聲稱她因為違反政府的禁令，但就沒有詳細講明她觸犯了甚麽法例。

不過中國國安部指，在2020年5月，成蕾與某境外機構人員接觸，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容，通過手機提供給該境外機構。

北京市國家安全局經立案偵查後，在2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

案情指成蕾認罪，但中國安全部沒有提及她洩漏的是甚麽秘密，或與甚麽境外機構接觸。

她被拘禁及控罪時機上正值澳洲時任莫里森政府要求調查金COVID疫情起源，成蕾被認為成為中國的人質策略的受害者，現在獲得釋放，觀察家懷疑可能是因為澳洲政府持續的遊說，以及澳洲總理計劃今年訪華有關。

成蕾透露，她獲釋坐飛機，從北京前往墨爾本途中，是她是三年來首次在黑暗中睡眠，因為過往被囚禁在中國的日子，晚上經常都是開著燈，至於她在獄中的情況，她也不想多說。

成蕾說：「有時我感覺好似我可以飛，我想擁抱所有東西，我極之享受和珍惜所有。」

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