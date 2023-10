【國際新聞】中方證實成蕾涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

澳洲總理阿爾巴尼斯上星期證實,被中國扣押超過三年的澳洲籍華裔記者成蕾已獲得釋放,中國國家安全部也首次證實,成蕾曾經因為涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴,並被北京市第二中級法院判有期徒刑2年11個月,成蕾獲釋後,接受「澳洲天空新聞」電視台訪問,這個片段在週二播放,她現已返回墨爾本與家人團聚。

48歲的澳洲籍華裔記者成蕾在中國出生,十歲跟隨父母移民澳洲,她是中國官方英文中國環球電視網(CGTN)的財經記者,她在2020年8月被中國執法部門拘捕,她聲稱她因為違反政府的禁令,但就沒有詳細講明她觸犯了甚麽法例。

不過中國國安部指,在2020年5月,成蕾與某境外機構人員接觸,違反與聘用單位簽署的保密條款,非法將工作中掌握的國家秘密內容,通過手機提供給該境外機構。

北京市國家安全局經立案偵查後,在2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

案情指成蕾認罪,但中國安全部沒有提及她洩漏的是甚麽秘密,或與甚麽境外機構接觸。

她被拘禁及控罪時機上正值澳洲時任莫里森政府要求調查金COVID疫情起源,成蕾被認為成為中國的人質策略的受害者,現在獲得釋放,觀察家懷疑可能是因為澳洲政府持續的遊說,以及澳洲總理計劃今年訪華有關。

成蕾透露,她獲釋坐飛機,從北京前往墨爾本途中,是她是三年來首次在黑暗中睡眠,因為過往被囚禁在中國的日子,晚上經常都是開著燈,至於她在獄中的情況,她也不想多說。

成蕾說:「有時我感覺好似我可以飛,我想擁抱所有東西,我極之享受和珍惜所有。」

