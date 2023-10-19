【國際新聞】中方證實成蕾涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴（視頻）

October 19, 2023 新聞, 國際新聞

【KTSF 張麗月報導】

澳洲總理阿爾巴尼斯上星期證實，被中國扣押超過三年的澳洲籍華裔記者成蕾已獲得釋放，中國國家安全部也首次證實，成蕾曾經因為涉及「為境外非法提供國家秘密」而被起訴，並被北京市第二中級法院判有期徒刑2年11個月，成蕾獲釋後，接受「澳洲天空新聞」電視台訪問，這個片段在週二播放，她現已返回墨爾本與家人團聚。

48歲的澳洲籍華裔記者成蕾在中國出生，十歲跟隨父母移民澳洲，她是中國官方英文中國環球電視網（CGTN）的財經記者，她在2020年8月被中國執法部門拘捕，她聲稱她因為違反政府的禁令，但就沒有詳細講明她觸犯了甚麽法例。

不過中國國安部指，在2020年5月，成蕾與某境外機構人員接觸，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容，通過手機提供給該境外機構。

北京市國家安全局經立案偵查後，在2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

案情指成蕾認罪，但中國安全部沒有提及她洩漏的是甚麽秘密，或與甚麽境外機構接觸。

她被拘禁及控罪時機上正值澳洲時任莫里森政府要求調查金COVID疫情起源，成蕾被認為成為中國的人質策略的受害者，現在獲得釋放，觀察家懷疑可能是因為澳洲政府持續的遊說，以及澳洲總理計劃今年訪華有關。

成蕾透露，她獲釋坐飛機，從北京前往墨爾本途中，是她是三年來首次在黑暗中睡眠，因為過往被囚禁在中國的日子，晚上經常都是開著燈，至於她在獄中的情況，她也不想多說。

成蕾說：「有時我感覺好似我可以飛，我想擁抱所有東西，我極之享受和珍惜所有。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*