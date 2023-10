【KTSF】

爭秋奪暑,預測未來兩日氣溫回升,甚至可能出現破紀錄的高溫,本週四最熱,國家氣象局向灣區部份地區發出高溫警示。

國家氣象局向畫面的橙色地區發出高溫警示,受影響的包括北灣山谷、舊金山(三藩市)、海灣沿岸、東灣山谷。

警示由週三晚11時生效至週四晚11時,預測氣溫將介乎華氏80多至90多度,晚間最低氣溫也有60多度,南灣Santa Clara縣及以南的地區更熱,介乎90多至100度左右,夜晚則介乎60多至70多度。

這一帶的高溫警示,提早至由週三早上11時就開始生效,至週四晚上11時。

當局提醒市民,不要留下小童或寵物在車內,並在下午和傍晚時減少戶外活動,補充水份,並要多點休息納涼。

