【KTSF 張擎鳳報導】

科羅拉多州一列火車出軌,導致科羅拉多州25號州際公路上的一座橋倒塌,造成一名貨車司機死亡。

上個星期日,BNSF鐵路列車上的30卡車廂,在穿越Pueblo以北的25號州際公路時出軌,導致一座建於1958年的鋼橋倒塌,壓住當時正駛過橋下的一輛貨車,貨車司機證實死亡。

他是加州Compton市居民,60歲的Lafollette Henderson。

國家運輸安全委員會表示,將調查鐵軌如何斷裂,以及為何警告系統沒有通知鐵路工作人員鐵軌的狀況,預計穿越科羅拉多州的25號州際公路,南北路線將繼續關閉幾天,因為工作人員正在清理意外現場。

