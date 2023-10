【KTSF 朱慧琪報導】

週一凌晨時份,北加州發生至少三次地震,介乎3.7級至4.8級。

美國地質研究所指,北加州凌晨時份發生至少三次地震,第一次4.8級地震,發生在凌晨3時20分,震源深度18英里,震央是靠近Eureka以南33英里的海岸。

第二次4.1級地震發生在凌晨3時31分,震源深度13英里,位於Eureka西南18英里的海岸附近。

第三次3.7級地震在凌晨4時42分,在Monterey市西北約9英里的Monterey Bay海岸發生,震源深度為2英里。

三次的地震都沒有為居民造成任何風險。

另外,在凌晨1點35分左右,阿拉斯加Aleutian島發生6.4級地震,當局就指這次地震也沒有對灣區造成海嘯風險。

