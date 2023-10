【全國新聞】費城兩警阻止匪徒爆竊汽車時被匪徒開槍擊中 一死一傷

【KTSF】

兩名費城警察上週四晚在費城國際機場阻止數個匪徒爆竊汽車時,被匪徒開槍擊中,造成一死一傷,警方表示,週一早上拘捕其中一名疑犯。

費城當局表示,在凌晨2點左右接報,疑犯Martinez Fernandez出現在新澤西州Cherry Hill地區,多個執法部門合作,在凌晨4點左右採取行動,拘捕Fernandez,並且用那名殉職警員的手銬,將Fernandez的雙手鎖上。

他將會面臨謀殺控罪,並引渡到費城受審。

在上個星期4晚上,疑犯Martinez Fernandez和同黨涉嫌在費城國際機場的停車場打破車窗盜竊期間,兩名警員發現,匪徒向警員開槍,其中警員Richard Mendez身中四槍死亡。

