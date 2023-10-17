【全國新聞】費城兩警阻止匪徒爆竊汽車時被匪徒開槍擊中 一死一傷

【KTSF】
兩名費城警察上週四晚在費城國際機場阻止數個匪徒爆竊汽車時，被匪徒開槍擊中，造成一死一傷，警方表示，週一早上拘捕其中一名疑犯。
費城當局表示，在凌晨2點左右接報，疑犯Martinez Fernandez出現在新澤西州Cherry Hill地區，多個執法部門合作，在凌晨4點左右採取行動，拘捕Fernandez，並且用那名殉職警員的手銬，將Fernandez的雙手鎖上。
他將會面臨謀殺控罪，並引渡到費城受審。
在上個星期4晚上，疑犯Martinez Fernandez和同黨涉嫌在費城國際機場的停車場打破車窗盜竊期間，兩名警員發現，匪徒向警員開槍，其中警員Richard Mendez身中四槍死亡。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment