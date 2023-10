【全國新聞】伊州白人房東刺死巴勒斯坦男童 喪禮週一舉行

【KTSF 朱慧琪報導】

伊利諾伊州一個71歲的白人房東,涉嫌用刀襲擊一對巴勒斯坦母子租客,當中6歲男童死亡,男童媽媽重傷,涉案房東被捕,週一有數百人出席男童的喪禮。

6歲男童Wadea Al-Fayoume的喪禮週一在Bridgeview市舉行,有大批市民出席,聲援遇害的家庭。

男童的叔公向在場的群眾發言強調,巴勒斯坦人並沒有將戰爭帶來美國,而涉案的71歲房東一向友善對待男童,經常送玩具給男童,他難以理解為何突然會變成這樣,向男童捅了26刀。

叔公Mahmoud Yousef說︰「我現在想問問在場各位,一個71歲的男子,騎著6歲的兒童,捅他26刀,眼對眼看著他,你們告訴我,這是否太誇張?你們告訴我,是何種人能這樣做?」

他也強調,週一大家聚集在這裡,要表明必須拯救兒童,不僅是巴勒斯坦人的兒童,而是大家的兒童。

警方已經將涉案房東Joseph Czuba拘捕,指他在週六持長軍刀上門襲擊一對巴勒斯坦母子租客,6歲男童Wadea Al-Fayoume身中26刀,送院後傷重不治,其32歲的母親Hanaan亦被刺十多刀,身受重傷,涉案房東事發後坐在在該處住宅車道附近的地上。

受害人母子租住事發的地下室約兩年,警方指,母親Hanaan曾跑入廁所打911報案,並發送信息給男童的父親。

據芝加哥穆斯林聯誼組織CAIR-Chicago引述信息內容指,涉案房東曾大喊,你們是穆斯林必須死的字句。

警方目前起訴他多項重罪,包括一項一級謀殺、一項一級意圖謀殺和兩項仇視罪行,以及使用致命武器、嚴重毆打他人等罪名。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。