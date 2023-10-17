【全國新聞】伊州白人房東刺死巴勒斯坦男童 喪禮週一舉行

【KTSF 朱慧琪報導】

伊利諾伊州一個71歲的白人房東，涉嫌用刀襲擊一對巴勒斯坦母子租客，當中6歲男童死亡，男童媽媽重傷，涉案房東被捕，週一有數百人出席男童的喪禮。

6歲男童Wadea Al-Fayoume的喪禮週一在Bridgeview市舉行，有大批市民出席，聲援遇害的家庭。

男童的叔公向在場的群眾發言強調，巴勒斯坦人並沒有將戰爭帶來美國，而涉案的71歲房東一向友善對待男童，經常送玩具給男童，他難以理解為何突然會變成這樣，向男童捅了26刀。

叔公Mahmoud Yousef說︰「我現在想問問在場各位，一個71歲的男子，騎著6歲的兒童，捅他26刀，眼對眼看著他，你們告訴我，這是否太誇張？你們告訴我，是何種人能這樣做？」

他也強調，週一大家聚集在這裡，要表明必須拯救兒童，不僅是巴勒斯坦人的兒童，而是大家的兒童。

警方已經將涉案房東Joseph Czuba拘捕，指他在週六持長軍刀上門襲擊一對巴勒斯坦母子租客，6歲男童Wadea Al-Fayoume身中26刀，送院後傷重不治，其32歲的母親Hanaan亦被刺十多刀，身受重傷，涉案房東事發後坐在在該處住宅車道附近的地上。

受害人母子租住事發的地下室約兩年，警方指，母親Hanaan曾跑入廁所打911報案，並發送信息給男童的父親。

據芝加哥穆斯林聯誼組織CAIR-Chicago引述信息內容指，涉案房東曾大喊，你們是穆斯林必須死的字句。

警方目前起訴他多項重罪，包括一項一級謀殺、一項一級意圖謀殺和兩項仇視罪行，以及使用致命武器、嚴重毆打他人等罪名。

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