【國際新聞】以色列、美國同意於加沙南部停火 埃及重開拉法口岸運送救援物資

以巴衝突,加沙南部據報暫時停火,重開連接埃及的拉法口岸。

埃及消息指本港時間下午2時重開口岸,大批人在閘口等候。消息稱,以色列、美國和埃及同意加沙南部暫時停火,重開拉法口岸運送救援物資,但以方否認有協議。

加沙境內醫院燃料只餘下一日用量,部分醫院已無法運作。以軍全面進攻如箭在弦,有鄰近加沙的以色列城鎮大部分居民撤離。

以軍持續空襲加沙北部,醫院周圍亦不斷受轟炸,有謹守崗位的醫生見到父親和兄弟的遺體,傷心痛哭。民防站亦遇襲,多人死傷。有無國界醫生稱,每天消耗的醫療用品等於平時1至1.5個月的用量。聯合國警告加沙的醫院剩下的燃料儲備預計只夠維持1天。

無國界醫生西塔說:「以軍正試圖強行關閉醫院,尤其是北部地區。他們致電院長,威脅將瞄準醫院,迫使醫院關閉,令醫療系統崩潰。」大量平民死亡,醫院殮房爆滿加上運送途中危險,平時運雪糕的冷凍貨車用作臨時存放屍體。

以色列稱加沙北部已有逾60萬人南遷,已恢復南部供水,呼籲居民繼續撤離。大批人道救援物資在埃及等候以方放行,穿梭多國斡旋的美國國務卿布林肯稱拉法口岸將會重開,讓人道物資運入加沙。傳媒引述消息稱,重開時間可能只得數小時。

以軍繼續部署全面進攻,加沙東北面的斯德洛特約三分二人已撤走,是首個安排撤離的以色列城鎮。以軍參謀長哈勒維視察前線部隊,強調軍事行動必定會勝利,要徹底剷除哈馬斯指揮官和所有據點。總理內塔尼亞胡探望人質家屬,承諾會盡力營救人質。聯合國秘書長古特雷斯要求哈馬斯立即無條件放人。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與外國領袖通電話時曾提到哈馬斯不代表巴人,巴勒斯坦解放組織才是巴人唯一合法代表,要求以軍和哈馬斯雙方都要釋放平民和囚犯。巴方後來修正新聞稿,沒再提及哈馬斯。

