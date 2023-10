【灣區新聞】奧克蘭車主汽車被偷後只剩空殼 仍需付汽車貸款

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)偷車問題嚴重,對居民造成各種影響,一名被害人雖然失車迅速被警方尋獲,但已殘破不堪,卻還是要繼續支付兩萬元的汽車貸款,已決定盡快搬離奧克蘭。

根據國家保險犯罪局的數據顯示,今年1月到7月,加州的偷車案例為全美最高,有99,769件。

而根據奧克蘭警察局報告,當地直到10月初有約11,417件。

三個星期前,有小偷將剛從佛州搬來奧克蘭的居民Jennifer 2019年的Hyundai房車,從奧克蘭Jack London Square附近設有閘門的公寓停車場偷走。

雖然警方在24小時內找回失車,但車輛被人破壞痕燒,只剩一個空殼。

保險公司Esurance以Jennifer搬家時沒有更新地址為由,取消了其綜合保險拒絕賠償。

Jennifer指,拖車費加上儲存費需要幾千元,而自己仍需要繼續支付大約兩萬元的汽車貸款,打算讓拖車公司保留自己的車,同時不滿自己是受害人,卻反而像罪犯一樣被懲罰。

奧克蘭警方指,從今年1月到10月,偷車案的數字比去年同期增加五成,很多失車都是Hyundai或是Kia,因為小偷知道這些車廠的車缺少防盜系統,容易下手,警方特別建議這些車主花個20到30元買個可以鎖住方向盤的拐杖鎖防盜。

而Jennifer表示,過去幾個星期上班通勤,光是租車和叫Uber網路計程車就花了1,200元,而每次出門都提心吊膽,不想繼續留在這裡,打算租約到期後,就要搬離奧克蘭。

